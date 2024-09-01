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Нападающий «Сибири» Карпов: рассчитываю, что мы пройдём дальше первого раунда плей-офф

Нападающий «Сибири» Карпов: рассчитываю, что мы пройдём дальше первого раунда плей-офф
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Нападающий «Сибири» Максим Карпов заявил, что рассчитывает с новосибирским клубом пройти дальше первого раунда плей-офф в предстоящем сезоне КХЛ. 32-летний форвард пополнил состав «Сибири» в межсезонье, перейдя из «Металлурга».

– У «Сибири» не удался прошлый сезон, есть ли в связи с этим давление перед предстоящим?
– Всё в штатном режиме у нас. Плохое надо забывать, стремиться только вперёд, так что, надеюсь, у нас всё получится. И я рассчитываю, что мы пройдём дальше первого раунда, — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Всего в КХЛ нападающий сыграл 752 матча, заработав 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127» и среднем времени на площадке 14.13.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Карповым читайте на «Чемпионате»:
«В КХЛ каждый год просто пытаются копировать чемпиона». Интервью с новичком «Сибири»
Эксклюзив
«В КХЛ каждый год просто пытаются копировать чемпиона». Интервью с новичком «Сибири»
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