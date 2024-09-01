«Мы же не в теннис играем». Карпов — о спаде в «Металлурге» в конце прошлого сезона

Нападающий «Сибири» Максим Карпов рассказал о причинах спада магнитогорского «Металлурга» в середине прошлого регулярного сезона. 32-летний форвард выступал за магнитогорский клуб, с которым стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024, обыграв в финале «Локомотив».

– Вы проводили очень хороший регулярный сезон в прошлом году, но где-то в феврале настал спад. Можете поделиться вашими ощущениями, может быть, что-то случилось?

– Да бывает такое. Иногда я забивал, иногда другие ребята из команды, мы же не в теннис играем, где «один на один» или «два на два». У нас команда, это нормально, что когда-то один забивает, потом другой, — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.