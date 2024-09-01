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Максим Карпов рассказал, в чём заключался феномен чемпионского «Металлурга»

Максим Карпов рассказал, в чём заключался феномен чемпионского «Металлурга»
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Нападающий «Сибири» Максим Карпов рассказал, в чём заключался феномен чемпионского «Металлурга». 32-летний форвард в прошлом сезоне в составе магнитогорского клуба стал обладателем Кубка Гагарина.

– Можете рассказать, в чём феномен прошлогодней «Магнитки»?
– Все старались сделать, что умеют. Набоков ловил, Егор Яковлев нас сплачивал. Так можно, в принципе, сказать про каждого: кто-то забивал, кто-то отдавал. Просто так сошлись звёзды, где-то повезло, где-то правда были сильнее. Потихонечку, по крупиночке все внесли свой вклад, — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В финальной серии магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Карповым читайте на «Чемпионате»:
«В КХЛ каждый год просто пытаются копировать чемпиона». Интервью с новичком «Сибири»
Эксклюзив
«В КХЛ каждый год просто пытаются копировать чемпиона». Интервью с новичком «Сибири»
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