Нападающий «Сибири» Максим Карпов рассказал, в чём заключался феномен чемпионского «Металлурга». 32-летний форвард в прошлом сезоне в составе магнитогорского клуба стал обладателем Кубка Гагарина.

– Можете рассказать, в чём феномен прошлогодней «Магнитки»?

– Все старались сделать, что умеют. Набоков ловил, Егор Яковлев нас сплачивал. Так можно, в принципе, сказать про каждого: кто-то забивал, кто-то отдавал. Просто так сошлись звёзды, где-то повезло, где-то правда были сильнее. Потихонечку, по крупиночке все внесли свой вклад, — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В финальной серии магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.