Бардаков: Кузнецов оказался приятным парнем, думал, у него будет некоторая звёздность

Нападающий СКА Захар Бардаков поделился мнением о переходе Евгения Кузнецова в петербургский клуб и заявил, что для него стало неожиданностью отсутствие звёздности у именитого хоккеиста.

«Переход Евгения Кузнецова для меня стал неожиданным. Он оказался приятным парнем в раздевалке с очень хорошей душой. Всегда за команду и за партнёров. Думал, что у него будет некоторая звёздность из-за его трофеев, но вообще всё отлично. Ничего такого не увидел в нём. Крутой человек. У него совсем другое видение, и понятно, что индивидуально это очень сильный хоккеист», – цитирует Бардакова Metaratings.ru.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.