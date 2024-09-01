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Бардаков: Кузнецов оказался приятным парнем, думал, у него будет некоторая звёздность

Бардаков: Кузнецов оказался приятным парнем, думал, у него будет некоторая звёздность
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Нападающий СКА Захар Бардаков поделился мнением о переходе Евгения Кузнецова в петербургский клуб и заявил, что для него стало неожиданностью отсутствие звёздности у именитого хоккеиста.

«Переход Евгения Кузнецова для меня стал неожиданным. Он оказался приятным парнем в раздевалке с очень хорошей душой. Всегда за команду и за партнёров. Думал, что у него будет некоторая звёздность из-за его трофеев, но вообще всё отлично. Ничего такого не увидел в нём. Крутой человек. У него совсем другое видение, и понятно, что индивидуально это очень сильный хоккеист», – цитирует Бардакова Metaratings.ru.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.

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