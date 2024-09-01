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Карпов — о финале Кубка Гагарина с «Локомотивом»: физически «Металлург» точно был сильнее

Карпов — о финале Кубка Гагарина с «Локомотивом»: физически «Металлург» точно был сильнее
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Нападающий «Сибири» Максим Карпов заявил, что в прошлогоднем финале Кубка Гагарина «Металлург» превзошёл ярославский «Локомотив» в физическом плане. Магнитогорцы выиграли серию в четырёх матчах.

– «Локомотив» перед финалом выглядел фаворитом, команда системная, где-то даже «роботизированная», но ни одной игры они у вас так не взяли. Как это произошло?
– Мы их разобрали и где-то так сложилось удачно – одно без другого не работает. Тяжело так сказать. Может быть, где-то мы играли немножко нестандартно и ставили их в тупик, потому что, как все говорят, они немного роботизированные (смеётся). Наверное, в этом успех. Где-то, опять же, повезло. Но физически мы точно сильнее были, — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Карповым читайте на «Чемпионате»:
«В КХЛ каждый год просто пытаются копировать чемпиона». Интервью с новичком «Сибири»
Эксклюзив
«В КХЛ каждый год просто пытаются копировать чемпиона». Интервью с новичком «Сибири»
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