Карпов — о финале Кубка Гагарина с «Локомотивом»: физически «Металлург» точно был сильнее

Нападающий «Сибири» Максим Карпов заявил, что в прошлогоднем финале Кубка Гагарина «Металлург» превзошёл ярославский «Локомотив» в физическом плане. Магнитогорцы выиграли серию в четырёх матчах.

– «Локомотив» перед финалом выглядел фаворитом, команда системная, где-то даже «роботизированная», но ни одной игры они у вас так не взяли. Как это произошло?

– Мы их разобрали и где-то так сложилось удачно – одно без другого не работает. Тяжело так сказать. Может быть, где-то мы играли немножко нестандартно и ставили их в тупик, потому что, как все говорят, они немного роботизированные (смеётся). Наверное, в этом успех. Где-то, опять же, повезло. Но физически мы точно сильнее были, — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.