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Максим Карпов рассказал, в какой момент понял, что покинет «Металлург»

Максим Карпов рассказал, в какой момент понял, что покинет «Металлург»
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Нападающий «Сибири» Максим Карпов рассказал, как принял решение покинуть «Металлург». 32-летний форвард выступал за магнитогорский клуб с 2020 года и в прошлом сезоне стал с ним обладателем Кубка Гагарина. В межсезонье нападающий перешёл в «Сибирь».

– В какой момент поняли, что ваши пути с «Магниткой» разойдутся?
– По-моему, агент сказал мне об этом через неделю после окончания плей-офф, если я не ошибаюсь.

– Всё это время они искали пути вашего обмена?
– Я не хотел, чтобы меня меняли, смотря, опять же, какая команда. Но они ничего и не предложили.

– Думалось, что должны были быть варианты.
– У меня были, у «Магнитки» — нет (смеётся), — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Карповым читайте на «Чемпионате»:
«В КХЛ каждый год просто пытаются копировать чемпиона». Интервью с новичком «Сибири»
Эксклюзив
«В КХЛ каждый год просто пытаются копировать чемпиона». Интервью с новичком «Сибири»
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