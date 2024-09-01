Максим Карпов рассказал, в какой момент понял, что покинет «Металлург»

Нападающий «Сибири» Максим Карпов рассказал, как принял решение покинуть «Металлург». 32-летний форвард выступал за магнитогорский клуб с 2020 года и в прошлом сезоне стал с ним обладателем Кубка Гагарина. В межсезонье нападающий перешёл в «Сибирь».

– В какой момент поняли, что ваши пути с «Магниткой» разойдутся?

– По-моему, агент сказал мне об этом через неделю после окончания плей-офф, если я не ошибаюсь.

– Всё это время они искали пути вашего обмена?

– Я не хотел, чтобы меня меняли, смотря, опять же, какая команда. Но они ничего и не предложили.

– Думалось, что должны были быть варианты.

– У меня были, у «Магнитки» — нет (смеётся), — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.