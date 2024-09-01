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Карпов поделился мнением, почему сейчас на рынке КХЛ так много свободных агентов

Карпов поделился мнением, почему сейчас на рынке КХЛ так много свободных агентов
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Нападающий «Сибири» Максим Карпов поделился мнением, почему сейчас на рынке КХЛ так много свободных агентов.

– Вы сами подчеркнули в начале разговора, что на рынке много свободных агентов. Как вы думаете, это последствия победы «Металлурга», в составе которого было много молодых игроков?
– Да, а также то, что увеличили лимит на легионеров, в совокупности всё сыграло.

– Что вы об этом думаете?
– У нас каждый год такое. Какая бы команда ни выиграла, все остальные хотят сделать то же самое.

– Просто скопировать?
– Да, так же и делают. Как «Авангард» выиграл, все начали больших игроков набирать, когда Казань выиграла, все от обороны стали играть. Каждый год одно и то же, — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Карповым читайте на «Чемпионате»:
«В КХЛ каждый год просто пытаются копировать чемпиона». Интервью с новичком «Сибири»
Эксклюзив
«В КХЛ каждый год просто пытаются копировать чемпиона». Интервью с новичком «Сибири»
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