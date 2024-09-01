«Который был, такого точно нам не надо». Карпов — о профсоюзе игроков в КХЛ

Нападающий «Сибири» Максим Карпов ответил на вопрос о необходимости создания профсоюза игроков КХЛ. Ранее подобная организация существовала в КХЛ, председателем которой был бывший хоккеист Андрей Коваленко. Профсоюз существовал с 2008 по 2020 год, а его работа критиковалась многими игроками лиги, которые считали, что организация не выполняет свои обязанности и функции и не защищает игроков в должной мере.

– Не видите ли необходимость в появлении профсоюза игроков?

– Который был, такого точно нам не надо. А чтобы узнать, какой будет, должны годы пройти, чтобы он себя показал, — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, в НХЛ профсоюз игроков имеет большое влияние и в полной мере отстаивает интересы хоккеистов.