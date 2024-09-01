Нападающий «Сибири» Максим Карпов сравнил атмосферу на старой и новой аренах «Сибири». 32-летний форвард перешёл в состав новосибирского клуба в межсезонье из магнитогорского «Металлурга».

– Вы поиграли и на старом дворце в Новосибирске, какой из двух вам показался более атмосферным?

– Старый был очень атмосферным. Но, может быть, прошло ещё очень мало времени с момента постройки нового. Так я, конечно, помню тот стадион, когда там болельщики гнали вперёд. Думаю, на новом пройдёт немного времени и станет так же, — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Отметим, что новая «Сибирь-Арена» была введена в эксплуатацию перед началом прошлого сезона КХЛ. Первый матч регулярного чемпионата КХЛ на новой арене состоялся 7 сентября 2023 года, «Сибирь» одержала победу над «Барысом» по буллитам со счётом 1:0.