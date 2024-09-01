«Чуть-чуть «мяска» ему не хватает». Карпов оценил шансы Гребёнкина закрепиться в НХЛ

Нападающий «Сибири» Максим Карпов оценил шансы нападающего Никиты Гребёнкина закрепиться в НХЛ. Бывший форвард «Металлурга» отправился в расположение клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».

– Какие шансы Никита Гребёнкин имеет для того, чтобы закрепиться в НХЛ?

– Думаю, у него всё получится. Может быть, чуть-чуть «мяска» ему не хватает, а так нормально, — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, Гребёнкин сезон-2023/2024 был игроком основного состава «Металлурга». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс». В прошлом сезоне в составе магнитогорского клуба нападающий набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах.