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«Чуть-чуть «мяска» ему не хватает». Карпов оценил шансы Гребёнкина закрепиться в НХЛ

«Чуть-чуть «мяска» ему не хватает». Карпов оценил шансы Гребёнкина закрепиться в НХЛ
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Нападающий «Сибири» Максим Карпов оценил шансы нападающего Никиты Гребёнкина закрепиться в НХЛ. Бывший форвард «Металлурга» отправился в расположение клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».

– Какие шансы Никита Гребёнкин имеет для того, чтобы закрепиться в НХЛ?
– Думаю, у него всё получится. Может быть, чуть-чуть «мяска» ему не хватает, а так нормально, — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, Гребёнкин сезон-2023/2024 был игроком основного состава «Металлурга». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс». В прошлом сезоне в составе магнитогорского клуба нападающий набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Карповым читайте на «Чемпионате»:
«В КХЛ каждый год просто пытаются копировать чемпиона». Интервью с новичком «Сибири»
Эксклюзив
«В КХЛ каждый год просто пытаются копировать чемпиона». Интервью с новичком «Сибири»
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