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Словакия — Казахстан: онлайн-трансляция матча квалификации ОИ-2026 начнётся в 19:00 мск

Словакия — Казахстан: онлайн-трансляция матча квалификации ОИ-2026 начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 1 сентября, пройдут шесть матчей квалификационного турнира на участие в Олимпийских играх — 2026. В 19:00 мск сборная Казахстана сыграет со сборной Словакии в рамках 3-го тура группы D. Матч пройдёт в Братиславе (Словакия) на арене «имени Ондрея Непелы».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словакия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды одержали по две победы в двух матчах и расположились на первых двух строчках турнирной таблицы группы D. Победитель этого матча гарантирует себе участие в групповом этапе хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Матчи турнира пройдут в трёх разных странах — Словакии, Латвии и Дании. Участники разделены на три группы по четыре команды. Олимпийскую путёвку завоюют победители каждой группы.

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