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«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция финала Кубка мэра Москвы начнётся в 19:30 мск

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция финала Кубка мэра Москвы начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 1 сентября, в 19:30 мск в рамках финального матча Кубка мэра Москвы ЦСКА встретится со «Спартаком». Игра состоится на стадионе «Мегаспорт». Трансляция будет организована на телеканалах КХЛ и KHL PRIME.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок мэра Москвы . Финал
01 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее «Спартак» выиграл оба своих матча с одинаковым счётом 4:3 по буллитам. Обыграны были московское «Динамо» и «Автомобилист». ЦСКА также выиграл оба своих матча, переиграв «Витязь» (3:2 Б) и нижегородское «Торпедо» (3:1).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Регулярка сезона-2024/2025 закончится 23 марта 2025 года.

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