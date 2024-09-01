«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция финала Кубка мэра Москвы начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 1 сентября, в 19:30 мск в рамках финального матча Кубка мэра Москвы ЦСКА встретится со «Спартаком». Игра состоится на стадионе «Мегаспорт». Трансляция будет организована на телеканалах КХЛ и KHL PRIME.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Спартак» выиграл оба своих матча с одинаковым счётом 4:3 по буллитам. Обыграны были московское «Динамо» и «Автомобилист». ЦСКА также выиграл оба своих матча, переиграв «Витязь» (3:2 Б) и нижегородское «Торпедо» (3:1).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Регулярка сезона-2024/2025 закончится 23 марта 2025 года.