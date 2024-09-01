76 тыс. зрителей пришли на презентацию «Трактора», сообщает пресс-служба челябинского клуба. 31 августа «Трактор» провёл презентацию состава команды в преддверии старта сезона КХЛ. Фестиваль состоялся на парковке перед домашней ареной команды. Хедлайнерами выступили рэпер Guf и группа Gayazovs Brothers.

«Челябинск — хоккейный город!» — подписала фотографию пресс-служба челябинского клуба.

Фото: ХК «Трактор»

Отметим, что ранее, 30 августа, «Трактор» уступил хабаровскому «Амуру» со счётом 2:5 и не смог завоевать домашний Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» занял второе место на домашнем турнире.

Новый сезон челябинский «Трактор» начнёт матчем 4 сентября в Екатеринбурге. Соперником челябинцев станет местный «Автомобилист». Матч начнётся в 17:00 мск.