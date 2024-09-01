Жамнов: Ковальчук взял творческий отпуск, но в спорт он точно вернётся

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что нападающий Илья Ковальчук взял паузу и пока не дал точного ответа, в какой роли он продолжит работу в клубе. Прошлый сезон 41-летний нападающий завершал в составе «Спартака», пропустив перед этим два полноценных сезона. Официально Ковальчук не заявлял о завершении карьеры.

– Было ли общение после окончания сезона с Ильёй Ковальчуком? Вы оставляете надежду, что он вернётся в «Спартак»?

– Илья взял творческий отпуск. Ему нужно самому определиться со своим будущим. Конкретного разговора у нас не было. Но в спорт он вернётся, в каком-либо качестве – это точно, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате 41-летний нападающий провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.