Зайцев — о работе с Ротенбергом в СКА: хорошая система, всё чётко, никаких нареканий

Защитник СКА Никита Зайцев поделился подробностями работы под руководством главного тренера Романа Ротенберга. 32-летний защитник стал игроком петербургского клуба в это межсезонье, перейдя из НХЛ.
– Как проходит ваша адаптация в СКА?
– Отлично. Всё супер, классные ребята. Всё легко.
– Кузнецов говорил, что в СКА у него были одни из самых тяжёлых тренировок в карьере. Для вас летние сборы были привычными?
– Да, было тяжело, много нового. Но я тоже много тренировался в России до этого, поэтому всё по нагрузкам похоже.
– Сейчас вы работаете в СКА под руководством Романа Ротенберга. Как охарактеризуете его?
– Ещё сезон не начался. А так всё нравится. Вообще никаких нареканий, ничего. Всё чётко, всё разбираем. Хорошая система, – цитирует Зайцева «ВсеПроСпорт».