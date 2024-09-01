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Зайцев — о работе с Ротенбергом в СКА: хорошая система, всё чётко, никаких нареканий

Зайцев — о работе с Ротенбергом в СКА: хорошая система, всё чётко, никаких нареканий
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Защитник СКА Никита Зайцев поделился подробностями работы под руководством главного тренера Романа Ротенберга. 32-летний защитник стал игроком петербургского клуба в это межсезонье, перейдя из НХЛ.

– Как проходит ваша адаптация в СКА?
– Отлично. Всё супер, классные ребята. Всё легко.

– Кузнецов говорил, что в СКА у него были одни из самых тяжёлых тренировок в карьере. Для вас летние сборы были привычными?
– Да, было тяжело, много нового. Но я тоже много тренировался в России до этого, поэтому всё по нагрузкам похоже.

– Сейчас вы работаете в СКА под руководством Романа Ротенберга. Как охарактеризуете его?
– Ещё сезон не начался. А так всё нравится. Вообще никаких нареканий, ничего. Всё чётко, всё разбираем. Хорошая система, – цитирует Зайцева «ВсеПроСпорт».

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