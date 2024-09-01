Плющев: не стал бы говорить, что КХЛ стала сильнее после возвращения россиян из НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался по поводу возвращения российских хоккеистов из НХЛ в КХЛ. Ранее в состав ЦСКА вернулись шесть игроков из НХЛ, форвард Александр Барабанов пополнил состав «Ак Барса», а в СКА перешёл Евгений Кузнецов.

«Возвращаются из Америки те, у кого возраст даёт о себе знать. Либо те, кто просто не может себя там проявить. Говорить о том, что КХЛ с их возвращением станет сильнее и красочнее, я бы не стал», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Новичками ЦСКА, которые вернулись из НХЛ, стали нападающие Егор Афанасьев (соглашение на три сезона), Денис Гурьянов (соглашение на два сезона), Руслан Исхаков (соглашение на два сезона), защитники Никита Охотюк (соглашение на два сезона) и Дмитрий Саморуков (соглашение на три сезона), вратарь Иван Просветов (соглашение на три сезона).