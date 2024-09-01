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«Витязь» обыграл «Автомобилист» и занял пятое место на Кубке мэра Москвы

«Витязь» обыграл «Автомобилист» и занял пятое место на Кубке мэра Москвы
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл матч за пятое место на Кубке мэра Москвы между «Автомобилистом» и «Витязем». Победу одержала подмосковная команда со счётом 5:2.

Кубок мэра Москвы . За 5-е место
01 сентября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Баптист (Стюарт, Дарьин) – 04:08 (5x5)     1:1 Севостьянов (Хрипунов, Обидин) – 12:58 (5x5)     1:2 Баптист (Морозов) – 16:30 (5x5)     1:3 Воробьёв (Савчик, Бусыгин) – 19:30 (5x5)     2:3 Трямкин (Романцев, Севостьянов) – 24:48 (5x5)     2:4 Рой (Дарьин, Цицюра) – 33:00 (5x4)     2:5 Савчик (Цицюра) – 57:43 (en)    

Дублем в составе «Витязя» отметился нападающий Николя Баптист. Ещё по голу в составе подмосковной команды забили Джереми Рой, Иван Воробьёв и Иван Савчик, забросивший шайбу в пустые ворота. За «Автомобилист» шайбы забросили Александр Севостьянов и Никита Трямкин. Ворота команд защищали голкиперы Евгений Аликин и Максим Дорожко. Отметим, что тренерский штаб «Автомобилиста» заменил вратаря на полевого игрока за четыре минуты до конца третьего периода и играл с пустыми воротами до финальной сирены.

Новый сезон КХЛ начнётся 3 сентября матчем в Магнитогорске между «Металлургом» и «Локомотивом».

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