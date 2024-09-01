«Витязь» обыграл «Автомобилист» и занял пятое место на Кубке мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл матч за пятое место на Кубке мэра Москвы между «Автомобилистом» и «Витязем». Победу одержала подмосковная команда со счётом 5:2.
Дублем в составе «Витязя» отметился нападающий Николя Баптист. Ещё по голу в составе подмосковной команды забили Джереми Рой, Иван Воробьёв и Иван Савчик, забросивший шайбу в пустые ворота. За «Автомобилист» шайбы забросили Александр Севостьянов и Никита Трямкин. Ворота команд защищали голкиперы Евгений Аликин и Максим Дорожко. Отметим, что тренерский штаб «Автомобилиста» заменил вратаря на полевого игрока за четыре минуты до конца третьего периода и играл с пустыми воротами до финальной сирены.
Новый сезон КХЛ начнётся 3 сентября матчем в Магнитогорске между «Металлургом» и «Локомотивом».
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