В «Спартаке» заявили, что ждут возвращения Цыплакова в клуб в случае его неудачи в НХЛ

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев заявил, что нападающий Максим Цыплаков в случае неудачи в НХЛ всегда может вернуться в стан красно-белых. Форвард выступал за «Спартак» в прошлом сезоне, а в межсезонье отправился в «Айлендерс».

– Вопрос про Максима Цыплакова. Зная, что он воспитанник «Спартака», допускаете ли Вы, что он может вернуться?

– У нас остались с ним хорошие отношения. Какое-то время он тренировался на территории клуба – мы виделись и разговаривали, пожелали ему удачи. Для игрока это большой шанс – не каждый год можно получить предложение из НХЛ. Если что-то у него не получится, то первая опция для него – это «Спартак», — цитирует Беляева пресс-служба клуба.

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей в КХЛ за «Спартак», в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата.