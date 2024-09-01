«СКА-1946» уверенно обыграл «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл первый матч нового сезона Молодёжной хоккейной лиги между «СКА-1946» и «Локо». Матч закончился победой петербургской команды со счётом 4:1.
Заброшенными шайбами отметились Матвей Короткий, Александр Филиппов, Севастиан Капчук и Матвей Поляков. Ни одной шайбы не пропустил голкипер «СКА-1946» Глеб Саранчук, заменённый в середине третьего периода. Единственный гол в составе ярославцев забил Максим Белоусов под занавес матча.
Напомним, «СКА-1946» одержал победу в финальной серии прошлого сезона-2023/2024 с ярославским «Локо» со счётом 4-1 и стал обладателем главного трофея МХЛ — Кубка Харламова. Это случилось второй раз в истории лиги. Ранее петербургские армейцы выигрывали Кубок Харламова в сезоне-2021/2022, победив в решающей серии «Красную Армию» со счётом 4-2.
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