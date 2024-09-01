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«СКА-1946» уверенно обыграл «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ

«СКА-1946» уверенно обыграл «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл первый матч нового сезона Молодёжной хоккейной лиги между «СКА-1946» и «Локо». Матч закончился победой петербургской команды со счётом 4:1.

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
01 сентября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Локо
Ярославль
1:0 Короткий (Созинов, Калинин) – 25:41 (5x5)     2:0 Филиппов (Андрейченко, Корнилов) – 42:51 (5x5)     3:0 Капчук (Недопёкин, Сураев) – 47:19 (5x4)     4:0 Поляков (Кол) – 51:58 (5x4)     4:1 Белоусов – 57:44 (5x5)    

Заброшенными шайбами отметились Матвей Короткий, Александр Филиппов, Севастиан Капчук и Матвей Поляков. Ни одной шайбы не пропустил голкипер «СКА-1946» Глеб Саранчук, заменённый в середине третьего периода. Единственный гол в составе ярославцев забил Максим Белоусов под занавес матча.

Напомним, «СКА-1946» одержал победу в финальной серии прошлого сезона-2023/2024 с ярославским «Локо» со счётом 4-1 и стал обладателем главного трофея МХЛ — Кубка Харламова. Это случилось второй раз в истории лиги. Ранее петербургские армейцы выигрывали Кубок Харламова в сезоне-2021/2022, победив в решающей серии «Красную Армию» со счётом 4-2.

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