«СКА-1946» уверенно обыграл «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл первый матч нового сезона Молодёжной хоккейной лиги между «СКА-1946» и «Локо». Матч закончился победой петербургской команды со счётом 4:1.

Заброшенными шайбами отметились Матвей Короткий, Александр Филиппов, Севастиан Капчук и Матвей Поляков. Ни одной шайбы не пропустил голкипер «СКА-1946» Глеб Саранчук, заменённый в середине третьего периода. Единственный гол в составе ярославцев забил Максим Белоусов под занавес матча.

Напомним, «СКА-1946» одержал победу в финальной серии прошлого сезона-2023/2024 с ярославским «Локо» со счётом 4-1 и стал обладателем главного трофея МХЛ — Кубка Харламова. Это случилось второй раз в истории лиги. Ранее петербургские армейцы выигрывали Кубок Харламова в сезоне-2021/2022, победив в решающей серии «Красную Армию» со счётом 4-2.