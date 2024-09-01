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Сборная Украины проиграла все матчи на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026

Сборная Украины проиграла все матчи на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026
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В Риге (Латвия) на стадионе «Арена-Рига» сборная Украины встречалась со сборной Словении в рамках квалификации на Олимпиаду-2026. Матч завершился уверенной победой сборной Словении со счётом 6:2.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Словения
Окончен
6 : 2
Украина
1:0 Урбас (Еглич, Грегорц) – 05:19 (5x4)     2:0 Дрозг (Мацух) – 12:20 (5x5)     3:0 Дрозг (Грегорц) – 28:19 (5x5)     3:1 Лялька (Захаров, Фадеев) – 35:47 (5x3)     3:2 Пангелов-Юлдашев (Лялька, Фадеев) – 36:45 (5x3)     4:2 Урбас (Павлин) – 40:12 (5x5)     5:2 Еглич (Маговац, Дрозг) – 50:33 (5x5)     6:2 Куралт (Еглич) – 52:03 (5x5)    

Дублями в составе словенской сборной отметились нападающий Ян Дрозг и Ян Урбас. Ещё по голу забили Жига Еглич и Анже Куралт. В составе украинской сборной голами отметились Виталий Лялька и Филипп Пангелов-Юлдашев.

Таким образом, сборная Украины проиграла все три своих матча на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026 в группе Е с общим счётом 5:18. Сборная Словении также не смогла пробиться в основной этап хоккейного турнира ОИ-2026. Словенцы одержали лишь одну победу в трёх матчах. Путёвку на Олимпиаду-2026 в группе Е разыграют сборные Франции и Латвии в очном матче.

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