Сборная Украины проиграла все матчи на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026

В Риге (Латвия) на стадионе «Арена-Рига» сборная Украины встречалась со сборной Словении в рамках квалификации на Олимпиаду-2026. Матч завершился уверенной победой сборной Словении со счётом 6:2.
Дублями в составе словенской сборной отметились нападающий Ян Дрозг и Ян Урбас. Ещё по голу забили Жига Еглич и Анже Куралт. В составе украинской сборной голами отметились Виталий Лялька и Филипп Пангелов-Юлдашев.
Таким образом, сборная Украины проиграла все три своих матча на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026 в группе Е с общим счётом 5:18. Сборная Словении также не смогла пробиться в основной этап хоккейного турнира ОИ-2026. Словенцы одержали лишь одну победу в трёх матчах. Путёвку на Олимпиаду-2026 в группе Е разыграют сборные Франции и Латвии в очном матче.
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