«Не надо ничего ломать!» Рябыкин — о возможной отмене предсезонных турниров в КХЛ

Бывший тренер «Авангарда» и «Витязя», чемпион России, серебряный призёр чемпионата мира Дмитрий Рябыкин высказался о возможной отмене предсезонных турниров в КХЛ. Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил о необходимости изменений в расписание предсезонных турниров.

– После инцидента в Магнитогорске заговорили о том, что предсезонные турниры нам не нужны. Согласны?

– Нет, не согласен. У предсезонных турниров есть своя история, во многих городах их любят и ждут. Посмотрите, какой праздник хоккея устроили в Омске на традиционном Кубке Блинова – новички «Авангарда» были шокированы интересом болельщиков к команде! То же самое скажу про Санкт-Петербург и турнир Пучкова. А какой интерес вызвал хоккей даже в избалованной зрелищами Москве – на Кубке мэра!

– То есть эти турниры надо оставлять?

– Однозначно – беречь традиции, сохранять их. Из-за одной нервной истории в Магнитке глупо что-то отменять.

Вообще мне как тренеру нравится нынешняя структура предсезонки. Месяц – отличный срок для подготовки команды. И летние турниры в этот месяц отлично вписываются, позволяют тренерам посмотреть молодёжь и новичков, наиграть связки. Плюс не нужно забывать, что игра – лучшая тренировка. Поэтому все эти разговоры об отмене предсезонных турниров мне не понятны. Не надо ничего ломать! – цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Новый сезон КХЛ начнётся 3 сентября матчем в Магнитогорске между «Металлургом» и «Локомотивом».