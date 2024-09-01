«Мы допустили детские ошибки». Заварухин — о проигранном матче с «Витязем»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал матч с «Витязем» в рамках Кубка мэра Москвы, где екатеринбургская команда уступила со счётом 2:5.

«Что касается сегодняшней игры, то мы допустили детские ошибки при выходе из зоны в меньшинстве. Заработали удаление, за которое соперник нас наказал. Пытались исправить ситуацию, но не смогли. Нужно выходить с первых минут концентрированными, этого нам не хватило в начале игры, и первый период повлиял на исход матча», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».

Напомним, в субботу, 31 августа, завершился групповой этап соревнований, по итогам которого «Автомобилист» стал последним в своей группе и сыграл с «Витязем» матч за пятое место. Финалистами турнира стали «Спартак» и ЦСКА.