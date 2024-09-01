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«Мы допустили детские ошибки». Заварухин — о проигранном матче с «Витязем»

«Мы допустили детские ошибки». Заварухин — о проигранном матче с «Витязем»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал матч с «Витязем» в рамках Кубка мэра Москвы, где екатеринбургская команда уступила со счётом 2:5.

Кубок мэра Москвы . За 5-е место
01 сентября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Баптист (Стюарт, Дарьин) – 04:08 (5x5)     1:1 Севостьянов (Хрипунов, Обидин) – 12:58 (5x5)     1:2 Баптист (Морозов) – 16:30 (5x5)     1:3 Воробьёв (Савчик, Бусыгин) – 19:30 (5x5)     2:3 Трямкин (Романцев, Севостьянов) – 24:48 (5x5)     2:4 Рой (Дарьин, Цицюра) – 33:00 (5x4)     2:5 Савчик (Цицюра) – 57:43 (en)    

«Что касается сегодняшней игры, то мы допустили детские ошибки при выходе из зоны в меньшинстве. Заработали удаление, за которое соперник нас наказал. Пытались исправить ситуацию, но не смогли. Нужно выходить с первых минут концентрированными, этого нам не хватило в начале игры, и первый период повлиял на исход матча», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».

Напомним, в субботу, 31 августа, завершился групповой этап соревнований, по итогам которого «Автомобилист» стал последним в своей группе и сыграл с «Витязем» матч за пятое место. Финалистами турнира стали «Спартак» и ЦСКА.

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