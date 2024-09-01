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«Нам этого не хватало». Десятков — о победе «Витязя» над «Автомобилистом»

«Нам этого не хватало». Десятков — о победе «Витязя» над «Автомобилистом»
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков признался, что победа над «Автомобилистом» в матче за пятое место Кубка мэра Москвы была необходима его команде для усиления мотивации перед стартом регулярного чемпионата КХЛ.

Кубок мэра Москвы . За 5-е место
01 сентября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Баптист (Стюарт, Дарьин) – 04:08 (5x5)     1:1 Севостьянов (Хрипунов, Обидин) – 12:58 (5x5)     1:2 Баптист (Морозов) – 16:30 (5x5)     1:3 Воробьёв (Савчик, Бусыгин) – 19:30 (5x5)     2:3 Трямкин (Романцев, Севостьянов) – 24:48 (5x5)     2:4 Рой (Дарьин, Цицюра) – 33:00 (5x4)     2:5 Савчик (Цицюра) – 57:43 (en)    

«Неплохая игра была, я не буду комментировать выступление соперника, с нашей стороны достаточно содержательный хоккей [был]. Движение на уровне было, за исключением некоторых моментов. Хорошо, что выиграли перед началом чемпионата, добавляет нам эмоций, нам этого не хватало. При неплохих по содержанию наших играх не хватало результата», — приводит слова Десяткова пресс-служба «Витязя».

Минувший сезон «Витязь» завершил на последней строчке общей таблицы регулярного чемпионата КХЛ. «Автомобилист» стал бронзовым призёром Кубка Гагарина.

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