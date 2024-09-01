«Нам этого не хватало». Десятков — о победе «Витязя» над «Автомобилистом»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков признался, что победа над «Автомобилистом» в матче за пятое место Кубка мэра Москвы была необходима его команде для усиления мотивации перед стартом регулярного чемпионата КХЛ.
«Неплохая игра была, я не буду комментировать выступление соперника, с нашей стороны достаточно содержательный хоккей [был]. Движение на уровне было, за исключением некоторых моментов. Хорошо, что выиграли перед началом чемпионата, добавляет нам эмоций, нам этого не хватало. При неплохих по содержанию наших играх не хватало результата», — приводит слова Десяткова пресс-служба «Витязя».
Минувший сезон «Витязь» завершил на последней строчке общей таблицы регулярного чемпионата КХЛ. «Автомобилист» стал бронзовым призёром Кубка Гагарина.
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