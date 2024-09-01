«Это как семья». Никита Трямкин — о костяке «Автомобилиста»

Российский хоккеист, игрок «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал, почему важно сохранить костяк екатеринбургской команды.

«Это важно в плане микроклимата: мы все друг друга знаем, несколько ребят ушли, пришли два-три новичка. Есть чувство настоящего плеча рядом — мы можем положиться друг на друга. Когда хорошо знаешь своего партнёра, с которым играешь в меньшинстве, можно больше доверять друг другу, лучше взаимопонимание, есть элементарная поддержка. Это как семья», — приводит слова Трямкина официальный сайт КХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне «Автомобилист» впервые в истории клуба вышел в полуфинал плей-офф КХЛ. Клуб завоевал бронзу Кубка Гагарина. Трямкин набрал 14 очков за 67 проведённых матчей. Он забросил одну шайбу и сделал 13 голевых передач.