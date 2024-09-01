«Не случайно завоевали Кубок Харламова». Герман Титов — о победе «СКА-1946» над «Локо»

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов заявил, что первый матч Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) в сезоне-2024/2025 с «Локо» напоминал плей-офф минувшего сезона.

«Тяжёлый матч, но мы этого ожидали, потому что «Локо» всегда играет в хороший хоккей. Здорово отыграли и заслуженно победили. Я ожидал, что игра будет с характером плей-офф. Ребята бились кость в кость. «Локо» доказывал, что они незаслуженно проиграли в финале Кубка Харламова, а мы — что не случайно его завоевали. В первом периоде мы немного недооценили соперника, он очень здорово вошёл в игру. А вот во втором и третьем, считаю, сыграли достойно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 1 сентября, завершился первый матч Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между «СКА-1946» и «Локо», которые в минувшем сезоне встретились в финале. В этот раз санкт-петербургской команде удалось одержать победу — 4:1.