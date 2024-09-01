«Торпедо» уверенно обыграло московское «Динамо» и заняло третье место в Кубке мэра Москвы

Сегодня, 1 сентября, завершился матч между московским «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Встреча прошла в рамках матча за третье место в Кубке мэра Москвы. Итоговый счёт 4:1 в пользу «Торпедо».

Счёт открыл хоккеист нижегородской команды Егор Виноградов. Ему сумел ответить точным броском Дмитрий Рашевский, однако больше московской команде не удалось забросить ни одной шайбы, а нижегородцы продолжили наращивать преимущество. Егор Виноградов в этом матче оформил дубль.

Напомним, финалистами турнира стали московские команды «Спартак» и ЦСКА. В матче за пятое место победу одержал «Витязь».

Первая встреча «Торпедо» в рамках нового сезона Континентальной хоккейной лиги состоится 4 сентября с «Северсталью».