«Торпедо» уверенно обыграло московское «Динамо» и заняло третье место в Кубке мэра Москвы
Поделиться
Сегодня, 1 сентября, завершился матч между московским «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Встреча прошла в рамках матча за третье место в Кубке мэра Москвы. Итоговый счёт 4:1 в пользу «Торпедо».
Кубок мэра Москвы . За 3-е место
01 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Виноградов (Мисников) – 05:43 (4x5) 1:1 Рашевский (Пыленков, Комтуа) – 19:52 (5x5) 1:2 Ян (Фирстов, Шумилов) – 21:30 (5x5) 1:3 Виноградов (Фирстов, Шумилов) – 29:49 (5x5) 1:4 Воронин (Варлаков, Шавин) – 51:08 (5x5)
Счёт открыл хоккеист нижегородской команды Егор Виноградов. Ему сумел ответить точным броском Дмитрий Рашевский, однако больше московской команде не удалось забросить ни одной шайбы, а нижегородцы продолжили наращивать преимущество. Егор Виноградов в этом матче оформил дубль.
Напомним, финалистами турнира стали московские команды «Спартак» и ЦСКА. В матче за пятое место победу одержал «Витязь».
Первая встреча «Торпедо» в рамках нового сезона Континентальной хоккейной лиги состоится 4 сентября с «Северсталью».
Комментарии
- 1 сентября 2024
-
17:43
-
17:25
-
16:47
-
16:23
-
15:50
-
15:30
-
15:25
-
15:07
-
15:00
-
14:45
-
14:13
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:20
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:25
- 31 августа 2024
-
23:50
-
23:20
-
22:50
-
22:20
-
21:58