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«Торпедо» уверенно обыграло московское «Динамо» и заняло третье место в Кубке мэра Москвы

«Торпедо» уверенно обыграло московское «Динамо» и заняло третье место в Кубке мэра Москвы
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Сегодня, 1 сентября, завершился матч между московским «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Встреча прошла в рамках матча за третье место в Кубке мэра Москвы. Итоговый счёт 4:1 в пользу «Торпедо».

Кубок мэра Москвы . За 3-е место
01 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Виноградов (Мисников) – 05:43 (4x5)     1:1 Рашевский (Пыленков, Комтуа) – 19:52 (5x5)     1:2 Ян (Фирстов, Шумилов) – 21:30 (5x5)     1:3 Виноградов (Фирстов, Шумилов) – 29:49 (5x5)     1:4 Воронин (Варлаков, Шавин) – 51:08 (5x5)    

Счёт открыл хоккеист нижегородской команды Егор Виноградов. Ему сумел ответить точным броском Дмитрий Рашевский, однако больше московской команде не удалось забросить ни одной шайбы, а нижегородцы продолжили наращивать преимущество. Егор Виноградов в этом матче оформил дубль.

Напомним, финалистами турнира стали московские команды «Спартак» и ЦСКА. В матче за пятое место победу одержал «Витязь».

Первая встреча «Торпедо» в рамках нового сезона Континентальной хоккейной лиги состоится 4 сентября с «Северсталью».

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