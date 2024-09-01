Видео: мемориал в честь братьев Годро у домашней арены «Коламбуса»

Североамериканский журналист Марк Шейг показал, как выглядит мемориал братьям Джонни и Мэтью Годро у входа на домашнюю арену «Коламбус Блю Джекетс».

«Мемориал Джонни и Мэтью Годро на «Нейшнвайд-Арена» стал намного больше даже с пятничного вечера», — написал Шейг на своей странице в социальной сети Х.

30 августа стало известно, что один из хоккеистов «Коламбуса», Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Подозревается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения по двум пунктам: причинение смерти в результате ДТП и вождение в нетрезвом виде. Органы правопорядка сообщили, что расследование продолжается. У Джонни остались жена и двое маленьких детей.