В «Вашингтоне» поделились ожиданиями от игры Александра Овечкина в предстоящем сезоне

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о нападающем команды Александре Овечкине.

«Надеюсь, он провёл хорошее лето, и приедет к нам энергичным и воодушевлённым тем, что мы сделали. [Верю], что он продолжит забрасывать шайбы, побеждать в матчах и бить рекорды. Думаю, когда совпадают все эти вещи, Ови всегда в хорошем положении, как и вся команда», — приводит слова Патрика пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.