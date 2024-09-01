Кудашов — об 1:4 с «Торпедо»: хорошая игра перед стартом. То, что было нужно «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении в матче с «Торпедо» (1:4) за третье место на Кубке мэра Москвы.

«Очень хорошая игра перед началом чемпионата. Сделаем выводы, поскольку это именно то, что нам было нужно. Определить, как неправильно играть в определённых моментах. Тут надо расценивать именно содержание, а не счёт. Часть игры была хорошей, но были и моменты, которыми у нас, как обычно, пользуется соперник — тут сыграли не очень. Поправим и будем готовы к сезону», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новый сезон «Динамо» начнёт домашним матчем с «Куньлунем» 4 сентября в Континентальной хоккейной лиге. В следующей игре бело-голубые также сыграют дома, но с «Северсталью».