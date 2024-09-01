Кудашов — об 1:4 с «Торпедо»: хорошая игра перед стартом. То, что было нужно «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении в матче с «Торпедо» (1:4) за третье место на Кубке мэра Москвы.
Кубок мэра Москвы . За 3-е место
01 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Виноградов (Мисников) – 05:43 (4x5) 1:1 Рашевский (Пыленков, Комтуа) – 19:52 (5x5) 1:2 Ян (Фирстов, Шумилов) – 21:30 (5x5) 1:3 Виноградов (Фирстов, Шумилов) – 29:49 (5x5) 1:4 Воронин (Варлаков, Шавин) – 51:08 (5x5)
«Очень хорошая игра перед началом чемпионата. Сделаем выводы, поскольку это именно то, что нам было нужно. Определить, как неправильно играть в определённых моментах. Тут надо расценивать именно содержание, а не счёт. Часть игры была хорошей, но были и моменты, которыми у нас, как обычно, пользуется соперник — тут сыграли не очень. Поправим и будем готовы к сезону», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Новый сезон «Динамо» начнёт домашним матчем с «Куньлунем» 4 сентября в Континентальной хоккейной лиге. В следующей игре бело-голубые также сыграют дома, но с «Северсталью».
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