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Кудашов: как быстро Комтуа и Миска поймут наш хоккей – это сейчас самый важный момент

Кудашов: как быстро Комтуа и Миска поймут наш хоккей – это сейчас самый важный момент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о новичках команды Максе Комтуа и Хантере Миске.

«Уже не раз говорил, что Комтуа и Миске потребуется время. Не знаю, сколько именно. Они уже находятся не так далеко. Понимают, видят, учатся. Но ещё даже сезон не начался. Товарищеские игры, которые сейчас происходят, далеки от чего-то серьёзного.

С комплектацией у нас всё нормально. Вопрос в другом, как правильно сказали, как быстро новички вольются и поймут наш хоккей. Это сейчас самый важный момент, потому что потенциал у обоих есть. Важно, чтобы они быстрее освоились», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 1 сентября, «Динамо» проиграло в матче Кубка мэра Москвы нижегородскому «Торпедо» (1:4).

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