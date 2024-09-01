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Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал травму своего ведущего форварда

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал травму своего ведущего форварда
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о состоянии здоровья канадского нападающего Эрика О’Делла, который получил травму в матче с «Автомобилистом» (2:1) в рамках Кубка мэра Москвы.

«Не знаю, сыграет ли он в первом матче, но выбыл он ненадолго», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В минувшем сезоне 34-летний канадец провёл в составе бело-голубых 74 игры, в которых набрал 57 очков — забросил 27 шайб и отдал 30 результативных передач при показателе полезности «+22» и 88 минутах штрафа.

Всего на счету О’Делла 397 матчей в КХЛ и 256 (120+136) набранных очков. За этот период канадский форвард успел сыграть за ХК «Сочи», «Металлург», «Сибирь» и московское «Динамо».

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