Ларионов – о КХЛ: летом в хоккей не играют. Пришла пора что-то менять

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о Кубке мэра Москвы. Сегодня, 1 сентября, «Торпедо» обыграло московское «Динамо» (4:1) в матче за третье место.

«Спасибо организаторам, что пригласили нас сюда. Непростой турнир – три игры за три дня. Сегодня понравились задор и желание молодых ребят, которые к нам приехали. Хорошо, что победили, потому что это важно для ребят. Мы выиграли у очень хорошей команды.

Вы знаете, у меня есть мнение относительно сезона КХЛ, которое я не хочу пока высказывать. Это займёт очень много времени, а у нас вылет самолёта через два часа. Сезон остался таким же, есть к чему стремиться. И думаю, что пришла пора что‑то менять. В плане регламента и в плане сезона, который должен стартовать в конце сентября, а в не в конце августа. Эти вопросы будут решаться в течение года. И думаю, что всё будет так, как должно быть. Летом в хоккей не играют, играют осенью и весной», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.