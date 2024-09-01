Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов – о КХЛ: летом в хоккей не играют. Пришла пора что-то менять

Ларионов – о КХЛ: летом в хоккей не играют. Пришла пора что-то менять
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о Кубке мэра Москвы. Сегодня, 1 сентября, «Торпедо» обыграло московское «Динамо» (4:1) в матче за третье место.

Кубок мэра Москвы . За 3-е место
01 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Виноградов (Мисников) – 05:43 (4x5)     1:1 Рашевский (Пыленков, Комтуа) – 19:52 (5x5)     1:2 Ян (Фирстов, Шумилов) – 21:30 (5x5)     1:3 Виноградов (Фирстов, Шумилов) – 29:49 (5x5)     1:4 Воронин (Варлаков, Шавин) – 51:08 (5x5)    

«Спасибо организаторам, что пригласили нас сюда. Непростой турнир – три игры за три дня. Сегодня понравились задор и желание молодых ребят, которые к нам приехали. Хорошо, что победили, потому что это важно для ребят. Мы выиграли у очень хорошей команды.

Вы знаете, у меня есть мнение относительно сезона КХЛ, которое я не хочу пока высказывать. Это займёт очень много времени, а у нас вылет самолёта через два часа. Сезон остался таким же, есть к чему стремиться. И думаю, что пришла пора что‑то менять. В плане регламента и в плане сезона, который должен стартовать в конце сентября, а в не в конце августа. Эти вопросы будут решаться в течение года. И думаю, что всё будет так, как должно быть. Летом в хоккей не играют, играют осенью и весной», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Торпедо» уверенно обыграло московское «Динамо» и заняло третье место в Кубке мэра Москвы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android