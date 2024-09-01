Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Латвия крупно обыграла сборную Франции, обеспечив себе участие на Олимпиаде-2026

Латвия крупно обыграла сборную Франции, обеспечив себе участие на Олимпиаде-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 сентября, состоялся матч квалификации на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия), в котором встречались сборные Франции и Латвии. Со счётом 5:2 победу одержали латвийцы.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Латвия
Окончен
5 : 2
Франция
0:1 Бертран (Тексье) – 00:21 (5x5)     1:1 Тралмакс (Рубинс) – 05:08 (5x5)     2:1 Букартс (Якс, Лочмелис) – 07:52 (5x4)     3:1 Аболс (Рубинс) – 23:48 (5x5)     4:1 Дзиеркалс (Якс) – 25:18 (5x5)     5:1 Рубинс (Мамчицс, Батня) – 39:32 (4x4)     5:2 Да Коста – 56:53 (5x5)    

Хоккеистам сборной Франции удалось открыть счёт в этой встрече с точного броска Шарля Бертрана. Сборная Латвии уже через четыре минуты смогла сравнять счёт, а позже нарастила преимущество ещё четырьмя точными бросками по воротам соперников.

Напомним, этот матч являлся заключительным для команд в групповом этапе. Победителем группы по итогу этой встречи стала сборная Латвии, она получит возможность выступить на Олимпиаде-2026. Ранее у сборных Франции и Латвии было набрано по шесть очков.

Действующим победителем хоккейного турнира на Олимпиаде является сборная Финляндии.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android