Словакия обыграла Казахстан и выступит на Олимпиаде-2026

Сегодня, 1 сентября, состоялся заключительный матч группового этапа квалификации на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). В нём встретились сборная Казахстана и сборная Словакии. Со счётом 3:1 победу одержали хоккеисты словацкой национальной команды.

Открыл счёт в матче Роберт Лантоши, сумели нарастить преимущество Павол Регенда и Адам Лишка. Лишь один раз хоккеист казахстанской команды Никита Михайлис смог точно забросить ответную шайбу.

Словацкая сборная получила возможность сыграть на Олимпиаде в Милане. Ранее у обеих сборных было по шесть очков за предыдущие матчи, эта встреча была решающей. Обеспечить себе путёвку на Олимпиаду смогла и латвийская сборная, уверенно обыграв Францию со счётом 5:2.