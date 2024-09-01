Словакия обыграла Казахстан и выступит на Олимпиаде-2026
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Сегодня, 1 сентября, состоялся заключительный матч группового этапа квалификации на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). В нём встретились сборная Казахстана и сборная Словакии. Со счётом 3:1 победу одержали хоккеисты словацкой национальной команды.
Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
3 : 1
Казахстан
1:0 Лантоши (Гривик, Черешняк) – 04:54 (5x4) 2:0 Регенда (Княжко, Поспишил) – 12:21 (5x5) 3:0 Лишка (Сикора) – 30:16 (5x5) 3:1 Михайлис (Метальников, Старченко) – 35:52 (5x5)
Открыл счёт в матче Роберт Лантоши, сумели нарастить преимущество Павол Регенда и Адам Лишка. Лишь один раз хоккеист казахстанской команды Никита Михайлис смог точно забросить ответную шайбу.
Словацкая сборная получила возможность сыграть на Олимпиаде в Милане. Ранее у обеих сборных было по шесть очков за предыдущие матчи, эта встреча была решающей. Обеспечить себе путёвку на Олимпиаду смогла и латвийская сборная, уверенно обыграв Францию со счётом 5:2.
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