Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов провели дни с Кубком Стэнли

32-летний российский хоккеист, нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко показал, как проводит дни с Кубоком Стэнли в компании с Дмитрием Куликовым. Совместное фото друзей выложила в соцсети жена Куликова.

Фото: Из личного архива Эмилии Куликовой

«Флорида» в минувшем сезоне стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в серии из семи матчей «Эдмонтон Ойлерз».

Тарасенко сыграл за «Пантерз» 19 матчей, набрав 14 очков. Ему удалось забросить шесть шайб и сделать восемь голевых передач.

Его товарищ по команде Куликов набрал 20 очков в 76 сыгранных матчах. Он забросил одну шайбу в ворота и сделал 19 голевых передач.

Оба хоккеиста ранее играли за другие клубы НХЛ. Новый сезон Национальной хоккейной лиги начнется 4 октября 2024.