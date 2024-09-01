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Виталий Фридзон опубликовал совместное фото с Александром Овечкиным

Виталий Фридзон опубликовал совместное фото с Александром Овечкиным
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Российский хоккеист Александр Овечкин сфотографировался с баскетболистом Виталием Фридзоном. Фото выложил в соцсети сам Фридзон.

Фото: Из личного архива Виталия Фридзона

Напомним, Фридзон и Овечкин — давние друзья. Ранее спортсмены не раз показывали общие фото с совместного отдыха и тренировок.

Минувший сезон Фридзон сыграл в «Автодоре», где провёл 18 матчей, набирав при этом в среднем 3,7 очка за матч. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал в минувшем сезоне 65 очков за 79 матчей. Он забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. До рекорда Уэйна Грецки ему осталось забросить 41 шайбу.

Следующий сезон Национальной хоккейной лиги начнётся 4 октября 2024 года. В прошедшем сезоне «Вашингтон» выбыл уже после 1/4 финала конференций, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс».

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