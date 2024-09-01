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ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и завоевал Кубок мэра Москвы

ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и завоевал Кубок мэра Москвы
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Сегодня, 1 сентября, состоялся финал Кубка мэра Москвы, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Со счётом 4:3 (Б) победу одержал ЦСКА.

Кубок мэра Москвы . Финал
01 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Дроздов (Охотюк) – 14:20 (5x5)     1:1 Биттен (Миронов) – 20:49 (5x4)     1:2 Полтапов (Соркин, Ярош) – 28:45 (5x5)     2:2 Мальцев (Ружичка) – 28:57 (5x5)     2:3 Исхаков (Мингачёв) – 41:38 (5x5)     3:3 Пивчулин (Беляев, Савиков) – 52:53 (5x5)     3:4 Дроздов – 65:00    

В упорном матче московских команд счёт открыл ЦСКА (Иван Дроздов). Уилл Биттен сравнял счёт через шесть минут, а далее обе команды выхватывали инициативу друг у друга, не давая возможности соперникам выйти вперёд. Основное время завершилось со счётом 3:3. Решающий буллит реализовал Иван Дроздов.

Напомним, за третье место сыграли «Торпедо» и московское «Динамо». Нижегородцы обыграли динамовцев (4:1). В матче за пятое место «Витязь» одержал победу над «Автомобилистом» (5:2).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 3 сентября с матча «Металлурга» и «Локомотива».

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