ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и завоевал Кубок мэра Москвы

Сегодня, 1 сентября, состоялся финал Кубка мэра Москвы, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Со счётом 4:3 (Б) победу одержал ЦСКА.

В упорном матче московских команд счёт открыл ЦСКА (Иван Дроздов). Уилл Биттен сравнял счёт через шесть минут, а далее обе команды выхватывали инициативу друг у друга, не давая возможности соперникам выйти вперёд. Основное время завершилось со счётом 3:3. Решающий буллит реализовал Иван Дроздов.

Напомним, за третье место сыграли «Торпедо» и московское «Динамо». Нижегородцы обыграли динамовцев (4:1). В матче за пятое место «Витязь» одержал победу над «Автомобилистом» (5:2).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 3 сентября с матча «Металлурга» и «Локомотива».