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Определились все участники хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Сегодня, 1 сентября, завершился третий тур квалификации на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми участниками хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

В рамках квалификационного турнира, проходившего с 29 августа по 1 сентября, определились три сборные-участницы Олимпийских игр в Милане, которые выиграли квалификацию — Латвия, Словакия, Дания.

На олимпийском турнире команды разделят на три группы. Их состав выглядит следующим образом:

Группа А: Канада, Швеция, Швейцария, Италия.

Группа В: Финляндия, Германия, Чехия, Дания.

Группа С: Россия*, США, Словакия, Латвия.

* — участие сборной России на Олимпиаде-2026 не подтверждено, окончательное решение ИИХФ будет принято в феврале-марте 2025 года.