Дмитрий Яшкин стал новым капитаном «Ак Барса»

Российский хоккеист, нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин стал новым капитаном команды. Об этом стало известно во время презентации состава, которая прошла 1 сентября в Альметьевске.

Ранее капитаном «Ак Барса» был Александр Радулов, с которым клуб отказался сотрудничать дальше. После его ухода во время предсезонных матчей с нашивкой капитана на лёд выходили ещё несколько хоккеистов — Альберт Яруллин, Артём Галимов и Дмитрий Юдин.

Напомним, в минувшем сезоне Яшкин заработал 24 очка в 36 проведённых матчах. Он забросил 18 шайб и сделал шесть голевых передач. Будучи в СКА Яшкин уже был в роли капитана.

«Ак Барс» завершил участие в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на этапе 1/8 финала плей-офф.