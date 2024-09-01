Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Яшкин стал новым капитаном «Ак Барса»

Дмитрий Яшкин стал новым капитаном «Ак Барса»
Комментарии

Российский хоккеист, нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин стал новым капитаном команды. Об этом стало известно во время презентации состава, которая прошла 1 сентября в Альметьевске.

Ранее капитаном «Ак Барса» был Александр Радулов, с которым клуб отказался сотрудничать дальше. После его ухода во время предсезонных матчей с нашивкой капитана на лёд выходили ещё несколько хоккеистов — Альберт Яруллин, Артём Галимов и Дмитрий Юдин.

Напомним, в минувшем сезоне Яшкин заработал 24 очка в 36 проведённых матчах. Он забросил 18 шайб и сделал шесть голевых передач. Будучи в СКА Яшкин уже был в роли капитана.

«Ак Барс» завершил участие в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на этапе 1/8 финала плей-офф.

Материалы по теме
Фото
Яшкин показал, как новый нападающий «Ак Барса» Ник Петан осваивается в России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android