«Будет ещё сложнее, будем держать удар». Игрок «Лады» — о конкуренции в КХЛ

Нападающий «Лады» Никита Попугаев сообщил, что, несмотря на приближающийся сложный сезон, команда намерена удержать планку.

— По сравнению с прошлым годом у нас изменился цикл, работали чуть по другому графику, но нагрузки были не легче. Все молодцы, все выдержали. Сборы — это неприятный, тяжёлый этап, где надо потерпеть. Все уже соскучились по официальным играм.

— В первый сезон после возвращения в КХЛ «Лада» смогла показать хороший результат. Но всегда считается, что второй год сложнее…

— Конечно, будет ещё сложнее. На нас команды станут настраиваться ещё серьёзнее. Будем готовиться к этому и держать удар, — приводит слова Попугаева «РБ Спорт».

Перед сезоном-2023/2024 «Лада» в третий раз вернулась в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и сразу сумела попасть в сетку плей-офф, заняв седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.