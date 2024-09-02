«У меня приступ счастья!» Жена Сергачёва показала, в каком доме они будут жить в США

Елизавета Сергачёва, жена российского защитника «Юты» Михаила Сергачёва, показала, в каком доме они теперь будут жить в США.

«Прилетели в Юту, из самолёта было ощущение, что летим на другую планету», — написала Елизавета в своём телеграм-канале.

Спустя несколько часов Елизавета опубликовала ещё один пост, выложив шесть фото и написав: «У меня приступ счастья!!! Это наш новый дом. Как из сказки».

Фото: Телеграм-канал Елизаветы Сергачёвой

Фото: Телеграм-канал Елизаветы Сергачёвой

Фото: Телеграм-канал Елизаветы Сергачёвой

Фото: Телеграм-канал Елизаветы Сергачёвой

Напомним, двукратный обладатель Кубка Стэнли родился в Республике Татарстан, в Нижнекамске. В сезоне-2016/2017 дебютировал в НХЛ за канадский «Монреаль», а позже провёл семь сезонов в составе «Тампа-Бэй». С предстоящего сезона защитник будет играть в «Юте».

Обладателем Кубка Стэнли по итогам прошлого сезона стала «Флорида Пантерз».