Ротенберг: ребята знают, что в СКА нельзя отступать, опускать рук и сдаваться

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги презентации команды на новый сезон-2024/2025 КХЛ и заявил, что клуб пожертвует 3 млн. рублей на закупку гуманитарной помощи для детей из Курской области.

«Игроки основного состава получили игровые свитеры со звездой СКА на груди. Все наши ребята знают: в этих свитерах нельзя отступать, нельзя опускать рук, нельзя сдаваться. Как сказал нам Алексей Борисович Миллер: «Только вперёд, начинаем ковать победу!»

После презентации мы провели благотворительный матч и сделали одно важное доброе дело — всей командой собрали 3 миллиона рублей. Эти средства пойдут на закупку гуманитарной помощи для детей из Курской области», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.