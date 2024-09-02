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Новичок ЦСКА Руслан Исхаков рассказал, как прошла адаптация в составе армейской команды

Новичок ЦСКА Руслан Исхаков рассказал, как прошла адаптация в составе армейской команды
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Новичок ЦСКА Руслан Исхаков рассказал, как прошла адаптация в составе армейской команды, и подвёл итоги финального матча за Кубок мэра Москвы, в котором московские армейцы обыграли «Спартак» со счётом 4:3 по буллитам.

«Конечно, приятно выиграть в финале. Приятно, что заработали первый трофей. Но есть ещё над чем работать. В чемпионате у нас стартовая игра против «Спартака». Есть ещё четыре дня, будем готовиться.

— Как вы влились в состав ЦСКА?
— Да, команда в межсезонье обновилась, много новых лиц. Меня очень тепло приняли. С кем-то из ребят был знаком. Все, кто приехал из Северной Америки, перестроились. У нас хороший коллектив, — цитирует Исхакова пресс-служба клуба.

В первом матче нового сезона ЦСКА сыграет со «Спартаком» 5 сентября.

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