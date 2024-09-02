Губернатор Челябинской области дал напутствие «Трактору» на предстоящий сезон КХЛ

Губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер дал напутствие команде на предстоящий сезон КХЛ. Ранее на одной из городских площадей Челябинска прошла масштабная презентация команды, которая собрала 76 тыс. зрителей.

«Дорогие друзья, здесь рядом с нашей ареной мы знакомимся с обновлённой командой. В прошлом году нам не хватило чуть-чуть – мы бронзовые. Но нам хочется идти вперёд, мы должны быть лидерами, потому что мы – «Трактор»! У нас сохранилась наша основа, наши ребята, которые в прошлом сезоне делали результат, у нас появились новые игроки, в основу рвётся молодёжь. И это по-настоящему здорово. И у нас новый тренерский штаб с главным тренером Бенуа Гру. Пожелаем нашей команде удачи. У нас одна цель – это Кубок! «Трактор», вперёд!» — цитирует Текслера пресс-служба клуба.