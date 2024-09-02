Журналисты сайта НХЛ назвали Мичкова одним из фаворитов в борьбе за приз лучшему новичку

Журналист сайта НХЛ Уильям Дуглас считает нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова одним из фаворитов в борьбе за приз лучшему новичку предстоящего сезона.

«Помимо Логана Стэнковена из «Далласа», есть ли ещё хоть один новичок-форвард, более готовый к НХЛ, чем Матвей Мичков? 19-летний правый крайний набрал 41 очко (19 голов, 22 передачи) в 47 играх прошлого сезона за «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге, что является наибольшим показателем среди игроков моложе 20 лет. Он набрал 66 очков (30 голов, 36 передач) в 91 игре КХЛ в течение трёх сезонов. Мичкова не ждали в НХЛ до начала сезона-2026/2027. Но последние два года его контракта в КХЛ были выкуплены, и 1 июля «Флайерз» подписали с ним трёхлетний контракт новичка», — цитирует Дугласа пресс-служба лиги.

Помимо Мичкова, в числе главных претендентов на «Колдер Трофи» в предстоящем сезоне журналисты официального сайта НХЛ назвали Маклина Селебрини («Сан-Хосе»), Каттера Готье («Анахайм»), Рутгера Макгроарти («Питтсбург»), Уилла Смита («Сан-Хосе»), Логана Стэнковена («Даллас») и Дастина Вольфа («Калгари»).