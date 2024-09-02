Известный тренер Андрей Назаров рассказал, чего ждёт от матча открытия КХЛ между «Металлургом» и «Локомотивом». Встреча пройдёт в Магнитогорске 3 сентября и начнётся в 17:00 мск.

«Межсезонье осталось позади, а его московская часть — Кубок мэра — получилась наиболее яркой. Все команды показали свой класс, ЦСКА заслуженно победил, так что теперь погружаемся в длительный регулярный чемпионат. Тем более что уже завтра в матче открытия встретятся «Металлург» и «Локомотив». Жду яркого атакующего хоккея, самое главное — без травм. В обеих командах много молодёжи, да и в целом в межсезонье мы увидели, что молодые игроки не боятся брать инициативу на себя, постоянно прибавляют, становятся лидерами. Это важно, потому что именно за нашим подрастающим патриотично настроенным поколением будущее страны. Противник не дремлет, пытается посягнуть на наш суверенитет, но победа в любом случае будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.