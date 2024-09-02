Клуб «Юнисон-Москва» планирует войти в состав участников КХЛ в 2030 году

Президент «Юнисона-Москва» Александр Клименко заявил, что клуб планирует войти в состав участников Континентальной хоккейной лиги в 2030 году. Клуб был основан в 2022 году, с сезона-2024/2025 «Юнисон-Москва» будет выступать во Всероссийской хоккейной лиге.

«У нас есть стратегия развития «Юнисон-2030», которая была утверждена два года назад, и мы её выполняем. Один из наших базисов в развитии клуба — это эволюционность. Мы для себя определили, что можем переходить из лиги в лигу, только когда выигрываем сезон. У нас КХЛ стоит как цель, и стратегией определено — быть участником лиги в 2030 году», — цитирует Клименко ТАСС.

В 2024 году «Юнисон-Москва» стал победителем Кубка регионов — плей-офф Национальной молодёжной лиги.