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Клуб «Юнисон-Москва» планирует войти в состав участников КХЛ в 2030 году

Клуб «Юнисон-Москва» планирует войти в состав участников КХЛ в 2030 году
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Президент «Юнисона-Москва» Александр Клименко заявил, что клуб планирует войти в состав участников Континентальной хоккейной лиги в 2030 году. Клуб был основан в 2022 году, с сезона-2024/2025 «Юнисон-Москва» будет выступать во Всероссийской хоккейной лиге.

«У нас есть стратегия развития «Юнисон-2030», которая была утверждена два года назад, и мы её выполняем. Один из наших базисов в развитии клуба — это эволюционность. Мы для себя определили, что можем переходить из лиги в лигу, только когда выигрываем сезон. У нас КХЛ стоит как цель, и стратегией определено — быть участником лиги в 2030 году», — цитирует Клименко ТАСС.

В 2024 году «Юнисон-Москва» стал победителем Кубка регионов — плей-офф Национальной молодёжной лиги.

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