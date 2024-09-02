«Авангард» определился с капитаном и ассистентами на предстоящий сезон КХЛ, сообщает пресс-служба омского клуба.

Капитаном команды выбран защитник Дамир Шарипзянов. Его ассистентами стали нападающие Владимир Ткачёв, Рид Буше, Линден Вей и Иван Игумнов.

Напомним, Ткачёв в нынешнем межсезонье получил травму во время тренировки. В связи с этим он пропустит начало сезона. Восстановление после разрыва ахиллова сухожилия занимает до шести месяцев.

Напомним, 12 августа во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду. Американец также пропустит начало сезона из-за травмы, но должен вернуться на площадку уже в сентябре.