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Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ

Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ и заявил, что будет следить за матчами чемпионата.

– Вы будете следить за сезоном КХЛ?
– Безусловно, через интернет буду следить. Для меня это близкая и живая тема. Тем более раньше в хоккей играл мой сын, теперь стал играть внук. Конечно, я буду следить за лигой. Многие мои друзья работают в КХЛ. Так что мне интересно, в каком направлении будет развиваться лига. Хочется увидеть новых звёзд, которые будут сверкать и доставлять радость. Это привлекает! И внуку буду показывать какие-то нарезки, – цитирует Быкова Metaratings.ru.

Новый сезон-2024/2025 КХЛ стартует 3 сентября матчем в Магнитогорске между «Металлургом» и ярославским «Локомотивом».

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