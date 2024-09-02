«Здесь кайфово! Гораздо круче, чем ожидал». Канадец Петан — о впечатлениях от России

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан поделился мнением о России и заявил, что реальность оказалась гораздо лучше ожиданий. Форвард пополнил состав казанского клуба в межсезонье, для Петана это будет первый сезон в КХЛ.

– Что-нибудь знал о России до этого?

– Да, чуть-чуть знаю: у меня есть несколько друзей, которые играли или играют в КХЛ. Они рассказали, что тут да как, поэтому у меня было представление о том, что здесь ждать. Но посмотреть на всё своими глазами гораздо ценнее. Скажу так, то, что я увидел, – гораздо круче, чем я ожидал.

– Ты сказал, что Казань чем-то похожа на европейские города. На какой именно?

– Не скажу точное название какого-то города, но это чувствуется — по архитектуре, ритму жизни, людям вокруг.

В Америке и Канаде, как ты знаешь, даже обычные дома совсем иные. И всё же здесь кайфово, – цитирует Петана «Вечерняя Казань».